Сергей Горбачев: что произошло с сыном единственного президента СССР

Всем известно, что у Михаила Горбачева и его жены Раисы Максимовны есть только одна дочь – Ирина. Однако на самом деле за 3 года до рождения Ирины Горбачева носила под сердцем сына, которого президент СССР планировал назвать Сергеем.
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