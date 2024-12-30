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Царьград

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Новогодние ели и украшения привезли для бойцов в зону спецоперации

Новогодние ели и украшения привезли для бойцов в зону спецоперации

Минобороны РФ направило новогодние елки и украшения для бойцов группировки "Центр" в зону Спецоперации.

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Комментарии
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Амара Карпова
Господи ВСЕ вернитесь ЖИВЫМИ и ЗДОРОВЫМИ❤️👊🙏С БОГОМ родные😍🥰😘🙏
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16 час.

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