В Тюменской области в рамках акции «Дети России - 2022» полицейские проводят профилактические беседы со школьниками

В Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Дети России» полицейские провели лекции с учащимися 9 и 10 классов средней общеобразовательной школы № 16 имени В.
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