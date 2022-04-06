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В Тюменской области в рамках акции «Дети России - 2022» полицейские проводят профилактические беседы со школьниками

В Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Дети России» полицейские провели лекции с учащимися 9 и 10 классов средней общеобразовательной школы № 16 имени В.

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