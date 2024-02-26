Неожиданные сокровища: семь самых дорогих кладов, обнаруженных в России Елена ГалицкаяЗемля России скрывает не только богатства природных ресурсов, но и древние сокровища, ценность которых оценивается в миллионы долларов.
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