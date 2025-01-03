Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский рассказал о просьбе Европы забрать украинцев домой

Зеленский рассказал о просьбе Европы забрать украинцев домой

Владимир Зеленский заявил, что власти европейских стран попросили Киев забрать домой украинцев, которые не работают и не платят налоги в Европе, но Украина не согласна на «выборочное» возвращение соотечественников.

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Комментарии
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N
Nata
Так им никогда не будет где-либо лучше. Они всегда завидущие к чужому.
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14 час.
Tania Еременко
Чисто по-хохляЦЦки рассуждаете.  Пусть идут и роют новое море. Ждунов хватает везде.))) Сами пусть работают, халявщики.
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14 час.
Nikolay Stepanov
Не на ту лошадь поставили укропы. Проситесь в Россию теперь.
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13 час.

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