Дилетант о политике Простите, не поняла - это повод для гордости или для испуга? Нас пугают или нами гордятся? Просто эту новость опубликовала либеральная пресса, а вы прекрасно знаете все, что я думаю и о либералах, и об их прессе.
Как увеличить расходы на армию
Комментарии
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Регина Толстоброва
Хамская и оскорбительная статья, я пенсионерка, но не пью. если половину пенсии отняло государство. могла быть и лучше, я не виновата. пенсионеров за людей не считают. Жить в такой стране уже не хочется. после того что я прочитала. расстреляйте всех. Мы не рожающие. потому не люди.
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7 час.
m
mike
что запахло тухлятиной, во гонит автырь, уймись дармоед. Смешать всё в кучу, и смысл сказанного обгадил фразой про пенсию. Не надо судить о том в чём 0 полный.
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6 час.
alik3456 Джексон
А если по депутатам и министрах и топ-менеджерах прошуршать? Там всем хватит бабло...
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3 час.
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