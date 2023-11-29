Как увеличить расходы на армию

Регина Толстоброва

Хамская и оскорбительная статья, я пенсионерка, но не пью. если половину пенсии отняло государство. могла быть и лучше, я не виновата. пенсионеров за людей не считают. Жить в такой стране уже не хочется. после того что я прочитала. расстреляйте всех. Мы не рожающие. потому не люди.