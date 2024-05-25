Запрет на алкоголь на последний звонок 2024: когда и где будет введен запрет? Ирэн ОрлонскаяПоследний звонок», которые состоятся 24-25 мая 2024 года и посвящены завершению учебного года, власти приняли важное решение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии