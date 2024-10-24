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Российские дипломаты представят СБ ООН доказательства преступлений Киева на территории России

Российские дипломаты представят СБ ООН доказательства преступлений Киева на территории России

Россия инициировала неформальное обсуждение в Совете безопасности (СБ) ООН преступлений киевских властей, совершенных против мирного населения регионов России, в том числе – против жителей Курской области.

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