Россия инициировала неформальное обсуждение в Совете безопасности (СБ) ООН преступлений киевских властей, совершенных против мирного населения регионов России, в том числе – против жителей Курской области.
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