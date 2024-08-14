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Царьград

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А в офисе висел портрет Бандеры: "Газпром" продолжает качать газ на Украину через Суджу

А в офисе висел портрет Бандеры: "Газпром" продолжает качать газ на Украину через Суджу

Несмотря на АТО, СВО и даже бои в курской Судже, отечественный газовый монополист продолжает качать миллиарды кубометров газа через Украину, выплачивая за это Киеву, соответственно, миллиарды долларов.

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