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Врио губернатора поручил улучшить работу интернет-сервиса для записи на прием к врачу в Хабаровском крае

Врио губернатора поручил улучшить работу интернет-сервиса для записи на прием к врачу в Хабаровском крае

Губернатор поручил Министерству здравоохранения обеспечить работу интернет-сервиса для записи на прием к врачу в течение двух месяцев после жалоб жителей города на проблемы с записью на прием к узким специалистам.

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