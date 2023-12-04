Город скорбит. Преподаватель музыки из Переславля-Залесского умерла при перелёте из России в Канаду

Женщина умерла, спускаясь по трапу самолёта, из-за оторвавшегося тромба.Преподаватель музыкальной школы из Переславля-Залесского Ярославской области, 59-летняя Елена Гаврилова умерла во время перелёта на самолёте из России в Канаду.