Депутат Государственной Думы Алексей Чепа расценил как провокацию заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград — это якобы исторически литовский город, который должен носить соответствующее название.
Депутат Госдумы Чепа назвал заявление Науседы о Калининграде провокацией
Комментарии
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Eduard
Вот Россия дает,раздавать свои землиэто они шустро делают,их просят всё вернуть и тишинааааа загробная.Не нам Европу боятся с ядерным потенциалом.Я бы за эти 10 лет нп только Укратну,всю Европу к Крыму присоединил!
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22 час.
ПС
Павел Смирнов
Необходим жестокий пример всему миру, и мишени для примера могут стать страны Прибалтики, готовьтесь мрази!
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22 час.
Eduard
Гитанас,иди в жопу и хуторян прихвати.Вы исторически тупые крестьяне-воры.Ничего исторически их нет!
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22 час.
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