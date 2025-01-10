Депутат Госдумы Чепа назвал заявление Науседы о Калининграде провокацией

Eduard

Вот Россия дает,раздавать свои землиэто они шустро делают,их просят всё вернуть и тишинааааа загробная.Не нам Европу боятся с ядерным потенциалом.Я бы за эти 10 лет нп только Укратну,всю Европу к Крыму присоединил!