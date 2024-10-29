Гуфа пора остановить: детский омбудсмен может лишить рэпера родительских прав

Рэпера Гуфа можно смело назвать самым проблемным артистом. Его жизнь состоит из измен, употребления «запрещенки», пьяных драк и других приключений подобного уровня, которые он ежедневно ищет себе на известное место.
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