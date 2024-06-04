Захарова призвала ведущих "Дождя"* помечать публикации, где они ненавидят РФ за деньги

Ранее канал опубликовал расценки на рекламу своих ведущих Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила ведущих телеканала-иноагента «Дождь»* отмечать свои проплаченные публикации в соцсетях, чтобы сразу понимать, где они пишут о ненависти к РФ за деньги, а где искренне.