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Американский генерал: Российские бомбардировщики летают вблизи наших границ, и Китай может взять с них пример

Американский генерал: Российские бомбардировщики летают вблизи наших границ, и Китай может взять с них пример

На прошлой неделе пара российских стратегических бомбардировщиков пролетела вблизи воздушного пространства США и Канады, а затем повернула назад, не дойдя до зоны опознавания ПВО, сообщил глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования Вооружённых сил США (NORTHCOM) генерал ВВС Грегори М.

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