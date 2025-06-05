Татьяна Монтян: День Геноцида или территориальный намек? Как формулировка Сейма Польши о Волыни зажгла новые споры с Украиной

Почему решение Сейма вызвало бурю возмущения в Украине, где отрицают сам факт геноцида со стороны УПА? Действительно ли поляки «сами виноваты» в трагедии, как звучит в некоторых украинских нарративах? Что скрывают слова о «Второй Речи Посполитой»? Сейм Польши принял решение объявить 11 июля Днём геноцида поляков, совершённого ОУН-УПА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии