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Татьяна Монтян: День Геноцида или территориальный намек? Как формулировка Сейма Польши о Волыни зажгла новые споры с Украиной

Татьяна Монтян: День Геноцида или территориальный намек? Как формулировка Сейма Польши о Волыни зажгла новые споры с Украиной

Почему решение Сейма вызвало бурю возмущения в Украине, где отрицают сам факт геноцида со стороны УПА? Действительно ли поляки «сами виноваты» в трагедии, как звучит в некоторых украинских нарративах? Что скрывают слова о «Второй Речи Посполитой»? Сейм Польши принял решение объявить 11 июля Днём геноцида поляков, совершённого ОУН-УПА.

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