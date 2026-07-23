Justice Department Withdraws Subpoenas Of New York Times Journalists Authored by Timothy Frudd via The Epoch Times, The Justice Department has withdrawn subpoenas for three reporters from The New York Times following criticism from a federal judge.
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