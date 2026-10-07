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Регионы России

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Казахстан планирует обеспечить себя нефтеproduktами и начать экспорт к 2030 году

Казахстан планирует обеспечить себя нефтеproduktами и начать экспорт к 2030 году

К 2030 году Казахстан намерен полностью удовлетворять внутренний спрос на готовые нефтепродукты и начать их экспорт в страны Центральной Азии.

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