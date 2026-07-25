Liberty Global отчиталась за II квартал 2026 года и монетизировала активы на $900 млн

Международный телекоммуникационный холдинг Liberty Global Ltd. 24 июля 2026 года представил финансовую отчетность за второй квартал 2026 года, продемонстрировав прогресс в реализации ключевых стратегических инициатив по монетизации активов и реструктуризации бизнеса.
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