Стала известна дата оглашения приговора экс-совладельцу «Азбуки вкуса»

Бывшему совладельцу «Азбуки вкуса» Якубовскому огласят приговор 8 апреля Бывший совладелец сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский заслушает приговор 8 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на представляющего интересы одной из пострадавших компаний адвоката Сергея Гревцова.
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