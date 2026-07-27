Новости СВО: Армия РФ разносит военную инфраструктуру Украины

Лицензия на Patriot не спасёт Киев: эксперты назвали ряд причин Производство ракет Patriot по лицензии не поможет Украине в ближайшие два года. Киеву указали на проблему, которую невозможно решить одним соглашением. Во время июльского саммита НАТО президент США Дональд Трамп допустил возможность организации лицензионного производства ракет Patriot на украинской территории. Позднее президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил о намерении предоставить Украине лицензию на выпуск французских ракет-перехватчиков Aster-30. Меж тем специалисты считают, что подобные соглашения сами по себе не способны быстро изменить ситуацию с противовоздушной обороной на Украине. Реальные результаты появятся только через годы, после создания полноценной промышленной инфраструктуры, подготовки специалистов и формирования устойчивых цепочек поставок, считают собеседники The Sunday Telegraph. Лицензия стала лишь первым этапом Эксперты подчёркивают, что получение права выпускать ракеты является только отправной точкой долгого процесса. Предприятия необходимо построить, оборудование установить, производственные линии протестировать, а персонал обучить работе. «Это не станет решением проблем с ПВО, с которыми Украина столкнётся уже завтра», — отметил эксперт Королевского института объединённых служб Томас Уиттингтон. По его словам, реализация подобных проектов требует крупных инвестиций, времени и сложной организационной подготовки одновременно. Завод построить проще, чем обеспечить его деталями Дополнительной проблемой аналитики называют ограниченное количество ключевых компонентов современных американских ракет. Именно этот фактор тормозит любое новое производство. Старший научный сотрудник RUSI Сидхарт Каушал подчеркнул, что наиболее дефицитными остаются: головки самонаведения; твердотопливные ракетные двигатели; отдельные высокотехнологичные комплектующие. По его оценке, украинским предприятиям придётся конкурировать за одинаковые детали с американскими производителями и будущими европейскими заводами. Опыт Японии показал сложность подобных проектов В качестве примера специалисты приводят Японию, которая производит ракеты Patriot по лицензии уже многие годы. Концерн Mitsubishi Heavy Industries выпускает ракеты PAC-3 по соглашению с Lockheed Martin десятилетиями. Однако даже накопленный производственный опыт не позволил ускорить темпы выпуска столь сложной продукции. По мнению аналитиков, этот пример демонстрирует масштаб технологических трудностей, которые возникают независимо от страны размещения производства. Пентагон в документах подтвердил, что технологии производства Patriot остаются закрытыми. Ограничения затрагивают все ключевые этапы создания комплекса.

Юрий Ильинов

Как Могилёв сражался с гитлеровцами Оборона города Могилёва от фашистов известна гораздо менее эпопеи Брестской крепости или битвы за Минск, однако именно в южной Белоруссии немцы столкнулись с сильным сопротивлением, срывавшим планы блицкрига. 23 дня (с 3 по 26 июля) советские солдаты и командиры сдерживали свежие силы вермахта, которые включали мощные танковые соединения и моторизированные части. В последний день осады, когда город находился в полном вражеском окружении, оставшиеся в живых защитники Могилёва пошли на прорыв и ценой больших потерь вырвались из котла. Многие из них потом участвовали в освобождении города, который на несколько лет очутился под пятой фашисткой оккупации. Когда 22 июня 1941 года началось немецкое вторжение, то Могилёв ещё не был готов к обороне. Тем не менее, у советского командования оставалось время, чтобы подготовиться к вражескому наступлению. Десятки тысяч жителей были привлечены к сооружению огромного противотанкового рва, который должен был стать серьёзным препятствием для панцерваффе. Кроме того, в Могилёв подтягивались дополнительные подкрепления из внутренних районов страны, так как город было решено не оставлять, а защищать до последней возможности. Девятого июля 2-я танковая группа генерала Гейнца Гудериана попыталась захватить Могилёв внезапным ударом, однако получила отпор. После этого немцы начали прощупывать советскую оборону, нанося удары как с флангов, так и в центре. Особенно жестоким был бой на Буйничском поле, который позже описал очевидец - писатель Константин Михайлович Симонов. 12 июля бойцы 388-го стрелкового полка под командованием полковника Семёна Фёдоровича Кутепова 14 часов противостояли вражеским атакам и заставили фашистов ретироваться, бросив на поле боя 39 подбитых танков. Их подвиг настолько запомнился жителям Могилёва, что после войны по следам сражения была создана диорама, изображающая различные эпизоды схватки. Но отдельные победные события мало влияли на общее сложное положение. Немцы понимали, что необходимо взять советские войска в котёл, чтобы лишить их подвоза подкреплений, боеприпасов и продовольствия. Гудериану удалось охватить город с флангов и фактически окружить со всех сторон. Тем не менее, ещё 15 июля на военном совете командиры приняли решение : «Могилёв не сдавать, защищать да последнего человека». В последующие дни гитлеровцы всё теснее сжимали кольцо окружения. Тем не менее, боевой дух красноармейцев оставался на высоте, и они продолжали наносить врагу урон. 19 июля в боях возле Бутримовки, Титовки и Буйничей они снова уничтожили несколько десятков вражеских танков и значительное количество живой силы. 24 июля немецкие автоматчики прорвались на улицы города и теперь битва шла уже в самом городе, а не на окраинах. На следующий день был снова собран военный совет командиров и рядового состава, на котором был оглашён приказ с требованием оставить Могилёв. Было решено организовать прорыв всеми имеющимися силами и дальше уже выходить на соединение с основными частями Красной Армии. В ночь с 26 на 27 июля 1941 года несколько тысяч солдат 172-й дивизии, которая защищала Могилёв, ударили по немецким позициям и прорвали их. Бойцами командовал генерал Михаил Тимофеевич Романов – один из главных героев сопротивления. Далеко не всем удалось выйти живыми, однако часть соединений всё-таки прорвалась. Позже о подвиге защитников Могилёва рассказал фильм «Днепровский рубеж», снятый уже в наше время. Он без всяких прикрас показал сильные и слабые стороны обороны города, а также отдал долг памяти тем, кто навсегда остался на позициях, до последней возможности сдерживая врага. Заглавное фото. Советские бойцы позируют на фоне подбитого немецкого танка