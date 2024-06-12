Норвегия направит €240 млн на ПВО для Украины

Норвегия выделит €240 млн на укрепление украинской противовоздушной обороны, в том числе €125 млн будет направлено на эти цели в рамках совместной с ФРГ, Данией и Нидерландами инициативы, сообщает норвежское Минобороны.
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