Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько недоумевает, почему чиновники так наплевательски относятся к возложенным на них обязанностям.
А если ботинком в лоб? Чиновники полезли в семьи с непрошенными советами
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Интересно, а чем думают те 2% из голосовалки? Тем, уверен, на чём сидят.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Ваша глупость и мерзость перешла уже границы. То, что предеписали оганы опеки не ошибка, а преступление, за которое их надо КАРАТЬ. А вы погань защищакете
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6 час.
АС
Александр Сысоев
Власти в Чувашии превратились в преступную антиобщественную организацию, плюющее не вековые традиции нашего общества, которая под благовидным предлогом противодействует повышению рождаемости.
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3 час.
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