А если ботинком в лоб? Чиновники полезли в семьи с непрошенными советами

Интересно, а чем думают те 2% из голосовалки? Тем, уверен, на чём сидят.

Владимир Алтайцев

Ваша глупость и мерзость перешла уже границы. То, что предеписали оганы опеки не ошибка, а преступление, за которое их надо КАРАТЬ. А вы погань защищакете