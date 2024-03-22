Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Алехин
    с чем они могут разобраться... с патрушевым и компанией?!!! Обязаны были предотвратить, а разберется... разберется времяКрокус Сити. Тера...
  • Михаил Васильев
    А где же они раньше были или отмашки не было?Крокус Сити. Тера...
  • алиса алиска
    а где же были вы, михалыч? подсказали бы вовремя руководствуКрокус Сити. Тера...

А если ботинком в лоб? Чиновники полезли в семьи с непрошенными советами

А если ботинком в лоб? Чиновники полезли в семьи с непрошенными советами

Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько недоумевает, почему чиновники так наплевательски относятся к возложенным на них обязанностям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Интересно, а  чем  думают те  2% из голосовалки? Тем, уверен, на чём сидят.
Ответить
6 час.
Владимир Алтайцев
Ваша  глупость  и мерзость перешла  уже  границы. То, что предеписали  оганы  опеки  не  ошибка, а преступление, за которое  их надо КАРАТЬ. А  вы  погань защищакете
Ответить
6 час.
АС
Александр Сысоев
Власти в Чувашии превратились в преступную антиобщественную организацию, плюющее не вековые традиции нашего общества, которая под благовидным предлогом противодействует повышению рождаемости.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору