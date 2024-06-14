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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Цветущие тюльпаны круглый год! Секрет: вот как можно вырастить тюльпаны совсем без земли.

Только представь: за окном серость, вечная непогода, слякоть, стужа. А на подоконнике — нежные тюльпаны, сочные и красивые, выращенные собственными руками! Не люблю сорванные цветы, букеты вянут, погибают на глазах.

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