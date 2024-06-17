Необходим возобновить сотрудничество с КНДР — Гросси

Сотрудничество с КНДР должно возобновить Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил глава организации Рафаэль Гросси, 16 мая пишут известия в интервью газете «Известия» Как пояснил Гросси, у Северной Кореи амбициозная ядерная программа, и МАГАТЭ нужно возобновить связи.