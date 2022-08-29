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«СП»: танк «Армата» Т-14 в ядерном исполнении — если жизнь заставит

«СП»: танк «Армата» Т-14 в ядерном исполнении — если жизнь заставит

Российский танк «Армата» Т-14 может при надобности использовать для ударов ядерные боеприпасы. Об этом сообщает «Свободная Пресса», отмечая, что к таким выводам пришли аналитики на Западе после изучения технологии, применяемой при сборке «Арматы».

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