Встреча Путина и Ким Чен Ына: новый этап в отношениях России и КНДР?

Сейчас переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это важное событие, так как Москва и Пхеньян подготовили «новый фундаментальный документ», который будет определять отношения между двумя странами.
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