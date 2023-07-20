Проскинеза холуёв — «лыцари» встают с колен, но подобострастно

Валерий Каулин

Ничего удивительного. Не забыли, как во время крымских событий какой-то придурок из украинских старших офицеров бежал на "вежливых людей" с криком: "С нами Америка!"? Большего позора для любого военного быть не может, но он же этого даже не понял! И до сих пор они этого не понимают. Это ж надо так опаскудиться!