Не скрою, меня всегда интересовало, откуда в политике независимой Украины появилась эта привычка — становиться на колени по любому поводу.
Проскинеза холуёв — «лыцари» встают с колен, но подобострастно
Комментарии
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Валерий Каулин
Ничего удивительного. Не забыли, как во время крымских событий какой-то придурок из украинских старших офицеров бежал на "вежливых людей" с криком: "С нами Америка!"? Большего позора для любого военного быть не может, но он же этого даже не понял! И до сих пор они этого не понимают. Это ж надо так опаскудиться!
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22 час.
фарид сабиров
Подонки не долго им осталось скоро разбегаться потщелям
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20 час.
СШ
Светлана Шумилина
Холуйская привычка,а хохлы показали свою холуйскую сущность.
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10 час.
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