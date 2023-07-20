Новости, события, факты

146 619 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    А вот это кощунство менять флаг над рейхстагом..."Вы открыли 2й фр...
  • Константин Иванов
    Всех фашистов - расстрелять.Вытащат всех? На ...
  • Владимир Петров
    За 12 лет- от прапорщика до майора?.. Да уж, в окопах погоны так быстро не растут...)))«Подлость и преда...

Проскинеза холуёв — «лыцари» встают с колен, но подобострастно

Проскинеза холуёв — «лыцари» встают с колен, но подобострастно

Не скрою, меня всегда интересовало, откуда в политике независимой Украины появилась эта привычка — становиться на колени по любому поводу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Каулин
Ничего удивительного. Не забыли, как во время крымских событий какой-то придурок из украинских старших офицеров бежал на &quot;вежливых людей&quot; с криком: &quot;С нами Америка!&quot;? Большего позора для любого военного быть не может, но он же этого даже не понял! И до сих пор они этого не понимают. Это ж надо так опаскудиться!
Ответить
22 час.
фарид сабиров
Подонки не долго им осталось скоро разбегаться потщелям
Ответить
20 час.
СШ
Светлана Шумилина
Холуйская привычка,а хохлы показали свою холуйскую сущность.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх