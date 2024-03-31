Новый Генплан Сочи предполагает появления 1,5 тысячи гектар зелёных зон Из них 162 гектара — новые парки, скверы и общественные территории во всех районах города.
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Новый Генплан Сочи предполагает появления 1,5 тысячи гектар зелёных зон Из них 162 гектара — новые парки, скверы и общественные территории во всех районах города.