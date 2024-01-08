ФСБ сообщила о задержании двух жителей ЛНР, собиравших военную информацию для Украины

Двух жителей Луганской народной республики задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Они собирали данные о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и иных силовых структур ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
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