ФСБ сообщила о задержании двух жителей ЛНР, собиравших военную информацию для Украины

Двух жителей Луганской народной республики задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Они собирали данные о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и иных силовых структур ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.