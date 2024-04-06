Защитник «Зенита» Нино: «Я провел исследование: какие книги нужно прочесть, чтобы открыть русскую литературу. Толстой и Достоевский – гении»

В интервью Sports Нино рассказал о десяти любимых книгах и включил в их число четыре произведения русских писателей – «Много ли человеку земли нужно» Льва Толстого, «Белые ночи» Федора Достоевского, «Мертвые души» Николая Гоголя и «Обломов» Ивана Гончарова.
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