Новосибирцы сэкономили почти 9 миллионов рублей на проезде в общественном транспорте

Скидка на проезд в размере 8 рублей действует при оплате картой «Мир», загруженной в смартфон. Жители Новосибирской области при проезде в общественном транспорте могут получить скидку в 8 рублей при оплате картой «Мир», загруженной в смартфон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии