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Новосибирцы сэкономили почти 9 миллионов рублей на проезде в общественном транспорте

Новосибирцы сэкономили почти 9 миллионов рублей на проезде в общественном транспорте

Скидка на проезд в размере 8 рублей действует при оплате картой «Мир», загруженной в смартфон. Жители Новосибирской области при проезде в общественном транспорте могут получить скидку в 8 рублей при оплате картой «Мир», загруженной в смартфон.

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