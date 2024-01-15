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Самир оскорбил всех русских женщин. Полиция отреагировала мгновенно

Самир оскорбил всех русских женщин. Полиция отреагировала мгновенно

Инородцы сотнями тысяч приезжают в русские города, устанавливают свои порядки и множат криминал. А нам продолжают внушать, что Россия должна гостеприимно принимать мигрантов.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Давить подобную мразь СРАЗУ на месте. Если наши законодатели не в состоянии принять правильные законы, а правоохранители добиться их неукосмнительного выполнения ВСЕМИ, значит надо защищать свои семьи самостоятельно. Эти двуногие шакалы понимают только грубую физическую силу. мы рады любым гостям, если они ведут себя, как люди. А стоту место в хлеву или плод забором. Вот под него всех и уложить. Достаточно десятка. чтобы по всей России поняли, оскорбил словом или делом россиянина, станешь пожизненным инвалидом, которого депортируют доживать на историческую родину. или получишь пару квадратов российской земли... Мужики, просыпайтесь!
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