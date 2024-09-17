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Пентагон: США серьезно отнеслись к решению Путина увеличить численность ВС РФ

Пентагон: США серьезно отнеслись к решению Путина увеличить численность ВС РФ

США внимательно следят за решением президента Владимира Путина о расширении численности ВС РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в беседе с журналистами, трансляцию вело Associated Press.

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