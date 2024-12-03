Карельские синоптики подвели итоги ноября и сделали прогноз на декабрь

Последний осенний месяц пополнил ряды «теплых» ноябрей, подвели итоги карельские синоптики. Большую часть месяца преобладали западные потоки с теплыми воздушными массами Атлантики, а, следовательно, неустойчивая, умеренно теплая погода со смешанными осадками и частыми усилениями ветра.
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