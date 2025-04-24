В Нижнем Новгороде продолжается восстановление здания бывшего бассейна «Динамо». На данный момент подрядчик занимается работами по усилению конструкций объекта, рассказал директор государственного предприятия «Лидеры спорта» Андрей Гоголев в соцсетях.
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