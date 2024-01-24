Итальянский премьер заявила о необходимости создания «независимой и безопасной» Палестины

Валерий Светлый

ГАЗА - 2023. Фонтаны крови, груды детских трупов, Останки под бетоном матерей, Цахал ползет, за Торою нащупав Политику израильских царей. Их гнали из Египта ненавидя, Но сионизм крепчал из века в век, Лишь Палестина, бед не видя, К себе пустила, как нормальный человек. Здесь надо психиатром обернуться, Чтоб логику садистскую понять, Злом вырезать добро и не споткнуться? И вновь расплату за подлость догонять? Арабский мир проснется очень скоро, Моря смертей Синай затопит весь, И сгинет Тель-Авив сплошной Гоморрой, Мир охладит евреев злобных спесь. АГОНИЯ УКРАИНЫ И ИЗРАИЛЯ. Донбасс и Палестина, Палестина и Донбасс, Кровавые картины, Рвущий душу глас. Одно и то же горе, Безмерная беда, Фашистов снова море, Кипят войной года. Политики играют, Стирая в пыль людей, Ад не уступит раю, Сегодня прав злодей. ПрОклятые янки Планету жгут бедой, Народы, как подранки, Страдают чередой. Уходит Украина Во мрак небытия, Ошибка из былины, Безумное дитя. За ней Израиль следом Торопится пропасть, Им, иудеям, ведом Завет, как счастье красть. Озлобленное стадо Повсюду сеет смерть, Но к иудейским чадам Не льнет земная твердь. Исполненная гнева, Сжигая Торы след, Планета, словно дева, Еврейский гонит бред. Земля от Авраама До моисейских троп Кнутом детей ислама Вновь падших вгонит в гроб. Уже грозит косая, Взрывая Крайны шлях, Войною сотрясая, Иуд сметает прах.