Вяльбе о спортсменах, меняющих гражданство: «Ты был полностью на государственном обеспечении, а сейчас, в такой момент, готов предать Родину?»

Елена Вяльбе считает, что спортсмен, желающий перейти в другую страну, предает Родину. Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.
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