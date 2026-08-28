В Севастополе украинские БПЛА повредили жилой дом, детсад и 15 машин, есть пострадавшие

В результате атаки никто не погиб В Севастополе в результате атаки украинских беспилотников пострадали пятиэтажный жилой дом, два здания детского сада и 15 автомобилей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в "Максе".
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