Кавай стал 4-м игроком в плей-офф НБА, который набрал 45 очков при 70% с игры на грани вылета

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард в пятницу выдал исторический матч в Далласе. Ленард стал четвертым игроком в истории плей-офф НБА, который набрал как минимум 45 очков при 70% с игры и выше на грани поражения в серии.
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