В Приморском крае сотрудники полиции обеспечивают правопорядок на подтопленных территориях в Партизанском округе

На территории Приморского края прошли обильные дожди. Последствиями прохождения стихии стало подтопление придомовых территорий в населённых пунктах, перекрытие участков трасс либо ограничение на ряде дорог для проезда машин.
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