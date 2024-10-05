Топ 10 цитат Украины сегодня. Через три месяца "отрежут" Харьков и будет коллапс фронта

© Украина.ру Пять плацдармов: Сумы, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон. О чем говорили на этой неделе на Украине и что обсуждают в других странах? Какими прогнозами делятся украинские "лидеры мнений"? Что ждёт простой народ? Мы собрали подборку наиболее интересных цитат прошедшей недели.
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