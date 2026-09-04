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Газета.ру

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Sleep Health: "совы" уязвимее к проблемам с психическим здоровьем

Sleep Health: "совы" уязвимее к проблемам с психическим здоровьем

Ученые выяснили, что «совы» — люди, склонные поздно ложиться и поздно вставать, — чаще сталкиваются с симптомами тревоги и депрессии и тяжелее совмещают работу с личной жизнью, чем «жаворонки».

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