Где "львы Ким Чен Ына"? Молчит Москва, молчит Пхеньян, трясётся Киев

Эксперт предположил, куда исчез спецназ КНДР после Курской операции Противник явно растерян: после того, как российские силы освободили Курскую область, украинским боевикам начали мерещиться призраки северокорейских военных на разных участках фронта.
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