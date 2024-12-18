В Кемерове школьник бросал яйца и пакеты с водой в прохожих из окна дома

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 17 декабря сообщили, что из средств массовой информации узнали о несовершеннолетнем, который кидал из окна квартиры, расположенной на четвертым этаже, пакеты с водой и яйца в прохожих.