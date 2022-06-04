Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Чилич о травме Зверева: «Я не видел, как он упал. Смотреть в повторе не хотел, потому что очень страшно видеть такие вещи»

Марин Чилич ответил, виделся ли он с Александром Зверевым после того, как тот получил травму в полуфинале «Ролан Гаррос».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх