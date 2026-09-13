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Живая Кубань

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Поезда «Таврия» в Крым продолжат курсировать только до Керчи до 21 сентября

Поезда «Таврия» в Крым продолжат курсировать только до Керчи до 21 сентября

Поезда «Таврия» в Крым продолжат курсировать только до Керчи до 21 сентября«Гранд Сервис Экспресс» вновь сдвинула сроки для поездов «Таврия» крымского направления.

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