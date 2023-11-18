МЧС информирует Пиротехника.

Что нужно знать о пиротехнической безопасности в преддверии Рождественских и Новогодних праздников?Ежегодно в больницы с травмами и ожогами попадают люди после применения пиротехнических изделий бытового назначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии