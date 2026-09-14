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Шняги.Нет

3 подписчика

Я тут с мамой: лучший способ отказать

Я тут с мамой: лучший способ отказать

Навязчивое внимание в баре — ситуация знакомая многим. Иногда вместо долгих объяснений и поиска вежливых формулировок достаточно одной короткой фразы.

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