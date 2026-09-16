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Регионы России

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Танкер UNITY с российскими моряками задержан в индийском порту из-за отсутствия запчастей для ремонта

Танкер UNITY с российскими моряками задержан в индийском порту из-за отсутствия запчастей для ремонта

Танкер UNITY, задержанный в индийском порту, на борту которого находятся 21 российский моряк и двое иностранцев, не получает необходимых запасных частей для ремонта.

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